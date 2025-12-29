إعلان

موعد ومكان عزاء عازف العود الراحل هشام عصام

كتب : مصطفى حمزة

01:26 م 29/12/2025

الراحل هشام عصام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

كشف نادر محمد، المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير، موعد ومكان إقامة عزاء عازف العود الراحل هشام عصام، بعد وفاته صباح اليوم الآحد.

وقال نادر محمد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": يقام عزاء رحمه الله، الأخ والصديق هشام عصام، عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، غدا الإثنين.

ورحل عازف العود هشام عصام، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت 10 أيام، إثر إصابته في حادث سير مروع.

ويعد الراحل من أبرز عازفي العود في مصر و العالم العربي، وشارك بالعزف مع فرقة الفنان محمد منير.

نادر محمد محمد منير هشام عصام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد