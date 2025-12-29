موعد ومكان عزاء عازف العود الراحل هشام عصام

كتب-مصطفى حمزة:

كشف نادر محمد، المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير، موعد ومكان إقامة عزاء عازف العود الراحل هشام عصام، بعد وفاته صباح اليوم الآحد.

وقال نادر محمد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": يقام عزاء رحمه الله، الأخ والصديق هشام عصام، عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، غدا الإثنين.

ورحل عازف العود هشام عصام، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت 10 أيام، إثر إصابته في حادث سير مروع.

ويعد الراحل من أبرز عازفي العود في مصر و العالم العربي، وشارك بالعزف مع فرقة الفنان محمد منير.