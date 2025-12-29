تعرف على شرط حضور حفل كارول سماحة اليوم

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلا غنائيا على مسرح الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصعد الفنان حسين الجسمي على خشبة المسرح، قائلاً: «مساء الخير من أبوظبي .. عاصمة القلب قبل ما تكون عاصمة الوطن. اليوم أرحّب بكم في وطنكم الإمارات، وأتشرف أكون ضيفًا على مسامعكم في أمسية تكتمل بوجودكم ومحبتكم».

وقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، منها "بحبك وحشتيني"، "بحر الشوق"، "رعاك الله"، "بالبنط العريض".

كما قام الجسمي بالعزف على البيانو، في حفل كامل العدد وسط تفاعل الجمهور.