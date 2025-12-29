إعلان

حسين الجسمي يحيي حفلا كامل العدد في أبوظبي

كتب : منال الجيوشي

10:46 ص 29/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسين الجسمي يحيي حفلا كامل العدد في أبوظبي (2)
  • عرض 3 صورة
    حسين الجسمي يحيي حفلا كامل العدد في أبوظبي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلا غنائيا على مسرح الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصعد الفنان حسين الجسمي على خشبة المسرح، قائلاً: «مساء الخير من أبوظبي .. عاصمة القلب قبل ما تكون عاصمة الوطن. اليوم أرحّب بكم في وطنكم الإمارات، وأتشرف أكون ضيفًا على مسامعكم في أمسية تكتمل بوجودكم ومحبتكم».

وقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، منها "بحبك وحشتيني"، "بحر الشوق"، "رعاك الله"، "بالبنط العريض".

كما قام الجسمي بالعزف على البيانو، في حفل كامل العدد وسط تفاعل الجمهور.

حسين الجسمي مسرح الاتحاد أرينا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد