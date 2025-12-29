تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لتقديم حفل غنائي، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر.

ويقام الحفل، على أحد المراكب النيلية بالزمالك، وحددت إدارته شرط حضوره، على أن يكون للمجموعات الثنائية، وغير مسموح بدخول شخص منفرد.

وأحيت كارول سماحة، مؤخرا حفل غنائي في بيروت، وقدمت به مجموعة من الأغاني التي شكّلت علامات فارقة في مسيرتها الفنية، من بينها "خليك بحالك" و"تعودت" و"وقت الحب".

وكانت الفنانة كارول سماحة قد نشرت صورا منذ أيام احتفالا بالكريسماس.