مراد مكرم يطرح أغنية جديدة بالتعاون مع ريتشارد الحاج

يستعد الفنان مراد مكرم لخوض تجربة الغناء، ويبدأ خلال الأيام المقبلة تسجيل أغنية جديدة، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

وقال مراد مكرم، في تصريحات صحفية: "كنت أفكر في الغناء منذ سنوات طويلة، ومديرة أعمالي هي التي شجعتني وأقنعتني بخوض التجربة".

وأضاف: "الغناء ليس بديلًا عن أي شيء قدمته من قبل، لكنه إضافة وتجربة أحبها، أكثر من كونه مسارًا أتعامل معه بشكل مهني بحت".

وتابع: "أتمنى تقديم غناء قريب من الناس، وأنا أحب الموسيقى الغربية الممزوجة بآلات شرقية، وسأقدم أكثر من لون موسيقي، ولا يهمني اللحاق بتريندات سريعة أو قوالب جاهزة، بقدر اهتمامي بتقديم أغنية تعيش وتلمس من يسمعها، وتكون صادقة في معناها".

وعن الأغنية قال مراد مكرم: "الغناء سيكون بالعربية وبعدد من اللغات الأخرى، لكن الأهم بالنسبة لي هو طريقة توصيل الإحساس بصدق وبما يناسبني".

وبسؤاله عن الأشخاص الذين يحرص على معرفة آرائهم في الأعمال الغنائية التي سيقدمها، قال: "مديرة أعمالي، وريتشارد الحاج وفريقه، بالإضافة إلى بعض الموسيقيين الذين أثق في آرائهم واتعاون معهم".

واستكمل: "تعاوني مع ريتشارد الحاج جاء في وقت مهم جدًا في حياتي، كونه منتج لديه وعي واحترام للفنان، ويدرك أن أي خطوة جديدة يجب أن تكون نابعة عن قناعة، وليست مجرد مغامرة، وما شجعني أكثر هو الحوار الصريح الذي جمعنا، والرؤية المشتركة، وعدم التعامل مع التجربة على أنها أمر عابر أو مؤقت".