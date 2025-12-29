إعلان

روجينا لـ أشرف زكي في عيد ميلاده: "أنت بطل قصة حياتي"

كتب : هاني صابر

11:18 ص 29/12/2025
    روجينا واشرف زكي
    روجنيا مع زوجها وابنتيها
    روجينا وأشرف زكي بصحبة ابنتيهما

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة روجينا، رسالة تهنئة لزوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين 29 ديسمبر.

ونشرت روجينا، صورا تجمعها مع زوجها وابنتيها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت سندي وقوتي في هذه الحياة، وكأن وجودك هو الآمان في هذه الرحلة".

وأضافت: "أنت سعادتي وسكني، وتاج راسي وفخري وبطل قصة حياتي، كل سنة وأنت عمري يا أبو البنات يا غالي، وعقبال مليون سنة وأنت في قلبي أنا ومايا ومريم".

يذكر أن، روجينا تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"حد أقصى" من إخراج ابنتها مايا زكي في أول تجربة إخراجية لها، ومن تألأيف هشام هلال.

أشرف زكي روجينا إنستجرام

