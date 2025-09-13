بفستان جريء.. نرمين الفقي تنشر صورا مع أصدقائها باحدى المناسبات

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع أصدقائها باحدى المناسبات.



ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعدك، أحلى نرمين، القمر كله، نرمين وكفى، السكر والعسل".



يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسلي "بعد النهاية" و "محارب" وتم عرضهما عام 2024.







