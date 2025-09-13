إعلان

03:32 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:


شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة لها بالأبيض والأسود من أحدث ظهور.


ونشرت المفتي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة حلاوة، جمالك جمال مش عادي، زي القمر، عسل".


يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو"، بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.


