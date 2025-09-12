عمل عدد من نجوم الفن قبل دخولهم الوسط الفني في مهن متنوعة، وبعيدة تماما عن الفن والأضواء، وبعد فترة من النجاح تحدث عدد منهم عن بداية المشوار والتحولات التي شهدتها حياتهم قبل النجومية.

وفي السطور التالية نستعرض قائمة لنجوم كانت لهم مهن قبل التمثيل، وبينهم:

محمد ثروت

تطرق "ثروت" إلى بداياته قبل دخول الوسط الفني خلال وجوده ضيفا على برنامج "ورقة بيضا" وقال: "اشتغلت على عربية كبدة وسجق قبل الفن من أجل الحصول على المال، ووالدتي لها الفضل الأول والأخير في أن حصل على بكالوريوس تجارة، فكانت تذاكر لي حتى في الجامعة".

تامر حسني

عاش تامر مراهقة صعبة في ظل انفصال والديه، وعمل في بداية حياته في مكتبة ومحطة بنزين وسوبر ماركت، من أجل مساعدة والدته. في عام 1998 انتسب تامر حسني الى معهد الكونسيرفتوار لتعليم الموسيقى، ودخل كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، حيث بدأت موهبته بالظهور في إحدى حفلات الجامعة، وصادف وجود الإعلامية سلمى الشماع التي عرفته إلى المنتج والمخرج نصر محروس الذي أعجب بموهبته كثيرا وقدّمه للجمهور.

حمادة هلال

الفنان حمادة هلال بدأ حياته بالعمل في ورشة للنجارة، وبأحد المقاهي، وكان في هذه الأثناء يغني في الأفراح، قبل أن يشق طريقه الفني ويتجه للغناء والتمثيل.

أشرف عبدالباقي

كان الفنان أشرف عبد الباقي يعمل في مجال "النجارة والنقاشة" وديكورات المنازل منذ أن كان في مرحلة الدراسة الثانوية، بل وأنه أبقى على هذه المهنة لفترة كبيرة بعد دخوله عالم الفن.

ياسمين صبري

بدأت الفنانة ياسمين صبري حياتها العملية بائعة، وقضت فترة في العمل في مكتبة الإسكندرية،وخاضت تجربة العمل كفتاة إعلانات، قبل أن تتجه إلى الفن، وتبدأ مشوارها من خلال الكاستنج في الفيديو الشهير الذي انتشر لها، وانطلقت منها للشهرة، وهي تنتظر عرض أولى بطولاتها.

أحمد عز

عمل الفنان أحمد عز في مجال الخدمة الفندقية، قبل أن يتجه للعمل موديل بالكليبات، وهو ما مهد له الطريق للدخول إلى الوسط الفني في أول بطولة له بفيلم "مذكرات مراهقة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.

يوسف الشريف

بدأ رحلته مع كرة القدم في الأهلي، فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها في الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادي، وعندما قرر الأهلي الاستغناء عنه اعتزل الكرة، وتفرغ للتمثيل، وقدم في فيلمه "العالمي" دور لاعب كرة قدم، يصل بمصر لكأس العالم.

