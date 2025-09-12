كتب- هاني صابر:

خضعت المطربة الشابة رنا سماحة، لإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها بعد ساعات من إعلان طليقها سامر أبو طالب خطوبته على فتاة تدعى هبة زكريا عبر حسابه على "ستوري" إنستجرام.

ونشرت رنا سماحة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيوة بحبك طيب رد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفراشة، ادلع يا كايدهم، القمر، جميلة، حلاوتك، ما شاء الله، الطلاق بيحلي،

يذكر أن، رنا سماحة كانت قد أعلنت خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب مطلع العام الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".