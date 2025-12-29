إعلان

بالصور| خالد يوسف وإلهام شاهين يقدمان واجب العزاء في داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

09:03 م 29/12/2025
تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء المخرج الكبير داوود عبدالسيد، والمُقام اليوم الاثنين 29 ديسمبر، في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، تواجد عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على مواساة أسرة الراحل.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج خالد يوسف، النجمة إلهام شاهين، الفنان صدقي صخر، مدير التصوير الكبير محسن أحمد.

ورحل عن عالمنا بصورة مفاجئة المخرج داوود عبدالسيد أول أمس السبت، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وودعه نجوم الفن بكتابة منشورات مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشُيعت جنازة داوود عبدالسيد أمس الأحد 28 ديسمبر من كنيسة مارمرقس، بحضور عدد كبير من أصدقائه المقربين إلى جانب مشاهير الوسط الفني والإعلامي، بينهم: الإعلامي محمود سعد، النجم محمود حميدة، النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، الفنانة بسمة، الفنان أحمد كمال، المخرج خيري بشارة.

عزاء داوود عبدالسيد إلهام شاهين خالد يوسف

