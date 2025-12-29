إعلان

صبحي خليل ينهار باكيا بسبب ابنته.. ما القصة؟

كتب : مروان الطيب

09:51 م 29/12/2025 تعديل في 09:59 م

الفنان صبحي خليل

استضاف برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الفنان صبحي خليل مع زوجته الفنانة نجوى محمد، وتحدثا خلاله عن ذكريات تعارفهما، وكواليس علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

ودخل الفنان صبحي خليل في نوبة بكاء بسبب حديث زوج ابنته الفنان أحمد عبدالوهاب عن فترة المرض التي تعرضت لها زوجته، وقال: "وقت المرض بنتي كانت دائما بتقول لمامتها كل حاجة تخص مرضها وده لأني مابقدرش اتحمل، ووالدتها أقوى مني في المواقف دي وبتعرف تتصرف ولما كنت اسأل عن حاجة تخص المرض كانت تقولي مفيش حاجة يا صاحبي ما تقلقش".

وقال الفنان أحمد عبدالوهاب زوج ابنة الفنان صبحي خليل خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج إن هناك علاقة إنسانية قوية تجمعه بحماه الفنان صبحي خليل، مشيرا إلى أن المشاعر الصادقة التي ظهرت في حديثه لم تكن مبالغة، وأكد أنه يتأثر بالفعل سريعا ويبكي.

أعمال ينتظر عرضها صبحي خليل قريبا

يشارك الفنان صبحي خليل في الجزء السادس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

صبحي خليل نجوى محمد الفنان أحمد عبدالوهاب

