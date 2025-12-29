إعلان

"عائلة واحدة".. يارا السكري تنشر صورا جديدة مع أبطال مسلسل علي كلاي

كتب - معتز عباس:

10:51 م 29/12/2025
    حديث بين ابطال علي كلاي
    انتصار ويارا السكري
    درة وانتصار ويارا السكري
    درة وانتصار ويارا السكري في مسلسل علي كلاي
    انتصار ويارا السكري في علي كلاي
    درة ويارا السكري
    يارا السكري ودرة واحمد العوضي وانتصار
    يارا السكري وانتصار

كشفت الفنانة يارا السكري عن صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" قبل عرضه في رمضان 2026.

ونشرت يارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "فريق واحد.. عائلة واحدة، مسلسل علي كلاي رمضان 2026".

وظهر في الصور أبطال مسلسل علي كلاي، أحمد العوضي، درة، انتصار، وصناع العمل الدرامي.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

علي كلاي يارا السكري أحمد العوضي

