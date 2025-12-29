أسماء جلال تحتفل بعرض فيلم "إن غاب القط" بصورة مع قطتها.. صور

كشفت الفنانة يارا السكري عن صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" قبل عرضه في رمضان 2026.

ونشرت يارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "فريق واحد.. عائلة واحدة، مسلسل علي كلاي رمضان 2026".

وظهر في الصور أبطال مسلسل علي كلاي، أحمد العوضي، درة، انتصار، وصناع العمل الدرامي.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

