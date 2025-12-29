صبحي خليل يتحدث عن لقائه الأول بزوجته: تعرفنا على بعض بـ"خناقة"

كشف الفنان صبحي خليل كواليس لقائه الأول بزوجته، وقال إن بداية تعارفهما كانت في ظروف غريبة، وإن علاقتهما بدأت بـ خناقة خلال كواليس مسرحية على الرصيف التي شارك في بطولتها.

حل الفنان صبحي خليل ضيفا على برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المعروض على قناة "CBC"، رفقة زوجته الفنانة نجوى محمد، وتحدثا خلاله عن ذكريات تعارفهما، وكواليس علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس لقائهما قال: "التعارف حصل أثناء مسرحية على الرصيف، من إخراج الراحل جلال الشرقاوي، وكنا خلصنا السيزون الأول، وفي السيزون التاني اعتذرت إحدى الممثلات عن دورها وقرر فريق العمل يجيب نجوى تلعب الدور".

وأوضح الفنان صبحي خليل أن أول لقاء بينهما كان غريبا، موضحا: "بطبيعتي كنت مهرج وأنا صغير، ولما هي كانت بتقرأ الدور، وأنا كنت بهرج مع أحمد بدير وهي افتكرت إننا بنضحك عليها، ومن هنا كان التعارف بيننا بخناقة".

أعمال ينتظر عرضها صبحي خليل

يشارك الفنان صبحي خليل في الجزء السادس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

