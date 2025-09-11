إعلان

مستورة تعلن ارتدائها الحجاب: الواحد كبر ومش هنقعد نمشي بشعرنا

09:52 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مستورة ومحمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية
  • عرض 7 صورة
    مستورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة مستورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة مستورة
  • عرض 7 صورة
    مستورة
  • عرض 7 صورة
    مستورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للفنانة مستورة خلال حلولها ضيفة على قناة "الشمس"، أعلنت خلاله عن ارتدائها الحجاب والسبب وراء اتخاذها هذا القرار.

وقالت: "اخدت قرار ارتداء الحجاب بعد زواج ابني، عيب، الواحد كبر يعني مش هنقعد نمشي بشعرنا، ونلم الدور شوية، وكل مرحلة سنية ليها جمالها".

وعن رأيها في اتخاذ بعض الفنانات نفس القرار في وقت مبكر، علقت: "دي قرارتهم بقى ودي حاجة مقدرش أخش فيها لأنها بينهم وبين ربنا وده قرار إلهي، ربنا عاوزها في الوقت ده تبقى كده".

اشتهرت الفنانة مستورة بدور "سمارة" ضمن أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998 بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.

يذكر أن آخر مشاركات مستورة الفنية كانت بمسلسل "الكبريت الأحمر" عام 2017 بطولة الفنان أحمد السعدني.

اقرأ أيضا:

خروج رنا رئيس من المستشفى.. تعرف على حالتها الصحية

ماذا قالت هالة صدقي عن عودة المخرج محمد سامي للفن بعد اعلان اعتزاله؟

الفنانة مستورة مستورة تعلن ارتدائها الحجاب الفنانة مستورة على قناة الشمس صعيدي في الجامعة الأمريكية الحجاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة