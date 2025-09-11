مستورة تعلن ارتدائها الحجاب: الواحد كبر ومش هنقعد نمشي بشعرنا

كتب- مروان الطيب:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للفنانة مستورة خلال حلولها ضيفة على قناة "الشمس"، أعلنت خلاله عن ارتدائها الحجاب والسبب وراء اتخاذها هذا القرار.

وقالت: "اخدت قرار ارتداء الحجاب بعد زواج ابني، عيب، الواحد كبر يعني مش هنقعد نمشي بشعرنا، ونلم الدور شوية، وكل مرحلة سنية ليها جمالها".

وعن رأيها في اتخاذ بعض الفنانات نفس القرار في وقت مبكر، علقت: "دي قرارتهم بقى ودي حاجة مقدرش أخش فيها لأنها بينهم وبين ربنا وده قرار إلهي، ربنا عاوزها في الوقت ده تبقى كده".

اشتهرت الفنانة مستورة بدور "سمارة" ضمن أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998 بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.

يذكر أن آخر مشاركات مستورة الفنية كانت بمسلسل "الكبريت الأحمر" عام 2017 بطولة الفنان أحمد السعدني.

