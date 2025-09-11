إعلان

بدلة رقص أسماء جلال ورومانسية عمرو يوسف.. 15 صورة من برومو فيلم "السلم والثعبان 2"

01:42 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمرو يوسف وأسماء جلال في برومو السلم والثعبان
  • عرض 15 صورة
    ظافر عابدين واسماء جلال في السلم والثعبان
  • عرض 15 صورة
    ظافر عابدين واسماء جلال في السلم والثعبان (2)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال وعمرو يوسف (1)
  • عرض 15 صورة
    عمرو يوسف في السلم والثعبان
  • عرض 15 صورة
    عمرو يوسف وأسماء جلال في السلم والثعبان
  • عرض 15 صورة
    علاقة حب ورومانسية تجمع اسماء جلال وعمرو يوسف (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص اسماء جلال مع عمرو يوسف
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال وعمرو يوسف
  • عرض 15 صورة
    قبلة اسماء جلال لعمرو يوسف في فيلم السلم والثعبان
  • عرض 15 صورة
    علاقة حب ورومانسية تجمع اسماء جلال وعمرو يوسف (3)
  • عرض 15 صورة
    علاقة حب ورومانسية تجمع اسماء جلال وعمرو يوسف (2)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال ببدلة رقص في السلم والثعبان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- معتز عباس:

تصدر فيلم "السلم والثعبان- لعب عيال" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الشركة المنتجة البرومو التشويقي الثاني، وظهور لافت للأبطال عمرو يوسف وأسماء جلال.

ظهرت أسماء جلال خلال برومو السلم والثعبان بإطلالة جريئة مرتدية بدلة رقص، وتعيش قصة حب رومانسية مع عمرو يوسف ضمن أحداث الفيلم.

يجسد عمرو يوسف ضمن أحداث الفيلم شخصية "أحمد الألفي"، بينما تجسد أسماء جلال شخصية ملك التي خطفت قلب أحمد الألفي ويقع في حبها.

نستعرض في التقرير التالي 15 صورة لبدلة رقص أسماء جلال ورومانسية عمرو يوسف في برومو السلم والثعبان 2.

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كلا من: "هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وإخراج طارق العريان".

وظهر في البرومو أبطال الفيلم، عمرو يوسف، وأسماء جلال، فدوى عابد، ظافر العابدين، حاتم صلاح، ماجد المصري سوسن بدر، وغيرهم، من تأليف أحمد حسني، طارق العريان.

اسماء جلال السلم والتعبان بدلة رقص أسماء جلال عمرو يوسف السلم والثعبان- لعب عيال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان