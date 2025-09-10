وفاة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان شريف إدريس وفاة زوجة الفنان الراحل تامر ضياء، بعد صراع مع المرض.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون الأستاذة سوزان زوجة اخويا الفنان الراحل تامر ضيائي..في ذمة الله".

يذكر أن الفنان شريف إدريس، كشف في وقت سابق عن تعرض السيدة سوزان أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه على "فيسبوك": "السيدة سوزان حرم أخونا المرحوم الفنان تامر ضيائي في حالة خطيرة على جهاز التنفس الصناعي.. تصارع الحياة والموت".

وأَضاف: "نسألكم الدعاء لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها يا رب دعواتكم".

يذكر أن الفنان تامر ضيائي توفي في يوليو العام الماضي، بعد مروره بعده أزمات صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفي، ومن بين تلك الأزمات إصابته بجلطة في القلب.

