إسراء عبدالفتاح تنشر 10 صور من أحدث ظهور في العلمين الجديدة

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة إسراء عبدالفتاح الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إسراء 10 صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بأحد الأماكن العامة بمدينة العلمين الجديدة، وكتبت: "أجواء ليس لها مثيل".

وكانت آخر مشاركات إسراء عبدالفتاح الفنية بفيلم "ويزو سكول" عام 2023 بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو.

اقرأ أيضا:

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب