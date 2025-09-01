بعد تعرضه لجلطة في القلب من هو زوج ميار الببلاوي؟

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن خضوع زوجها المنتج عبدالله الكاتب، لجراحة في القلب، إثر إصابته بالجلطة

وكتبت ميار، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "يارب هو زوجي وحب عمري وأنت الشافي المعافي، اشفي زوجي بالصحة والعافية ورده لي بألف سلامة".

من هو ؟

- عبد الله الكاتب ممثل ومنتج سعودي من مواليد 18 مارس 1978.

- أنتج وشارك بالتمثيل في فيلم "خلطبيطة"، وقام ببطولة الفيلم النجم محمود عبد العزيز.

- شارك في إنتاج وتوزيع فيلم "بخيت و عديلة".

- قام بإنتاج أفلام "لحم رخيص"، و"إحنا ولاد النهاردة" ، و"بيتزا بيتزا"، و"دكتور سيلكون" ، و"خسسني شكراً" وشارك أيضا بالتمثيل بها.

- تزوج من الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، وتبادل الطرفان رفع الدعاوى القضائية، قبل تصفية الخلافات.