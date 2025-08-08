هنا يسري تحتفل مع شقيقها بعيد ميلاده

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة هنا يسري على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها الفنان محمد يسري.

ونشرت هنا صورا جمعتهما بعدة مناسبات عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "كل سنة وانت الحب ودايما ظهري وسندي ربنا يحفظك ليا العمر كله يا حبيب قلبي، يا أرجل راجل عرفته في حياتي.. ربنا يخليني ليك".

وكانت آخر مشاركات هنا يسري الفنية بواحدة من حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" عام 2023 وسط نخبة من النجوم.

وعلى الجانب الآخر، شارك الفنان محمد يسري بمسلسل" وعد إبليس" والذي عُرض في 2022.