أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

أثار حفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حالة من الجدل بسبب أسعار التذاكر التي وصلت إلى أرقام قياسية، وتخطت حاجز المليون جنيه في بعض الفئات.

وأعلن النجم عمرو دياب، عن نفاذ بيع الموجة الآولى من تذاكر الحفل، و المقرر أقامته في ملعب كرة القدم بالجامعة الأمريكية، يوم الجمعة 1 مايو 2026، تحت عنوان "الحكاية".

شروط الحفل وأسعار التذاكر

أكدت الجهة المنظمة منع التدخين في الحفل، وفق القواعد المتبعة في مقر الجامعة، بالإضافة إلى حظر دخول الألعاب النارية، والمأكولات، والمشروبات.

وتنوعت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب وفق الخدمات المقدمة في كل فئة، وموقعها من المسرح؛ حيث بدأت أسعار التذاكر العادية "وقوف" من 1000 جنيه ووصلت إلى 2150 جنيهاً.

وتراوحت تذاكر الفئات الأعلى "الرويال والبلاتينيوم" بين 6000 و7500 جنيه للفرد، وتوفر مزايا إضافية من حيث الموقع الأقرب للمسرح.

باقة المليون جنيه

وطرحت الجهة المنظمة باقات جماعية فاخرة، منها "اللونج" وهي باقة لـ 10 أفراد بسعر 175 ألف جنيه.

ووصلت أسعار الفئات الأعلى وهي "الإيليت" والـ "VIP" إلى مليون جنيه لمجموعة مكونة من 15 شخصاً، وهي منصة خاصة تمنح رؤية متميزة للمسرح، وتسمح بالتواجد في "كارفان" خاص قبل بداية الحفل، والدخول إلى كواليس المسرح، بالإضافة إلى ممر دخول سريع، ومكان خاص للسيارات، وخدمات فندقية عالية المستوى.

وتوفر فئة الـ "VIP" خدمات أكثر رفاهية، منها طاولات وكراسي مرتفعة، وتوفير "سيارات جولف" صغيرة لتسهيل وصول الحضور إلى المكان المخصص لهم.

