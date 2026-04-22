شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بصحبة الفنان هاني رمزي وشقيقه أمير رمزي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تعليقات الجمهور على الصور

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الصحبة الحلوة"، "قمرات"، "ماشاء الله"، "عسلات"، "متجمعين على الخير دايما".

جولة إلهام شاهين في ولايتي تكساس وفلوريدا

كانت إلهام شاهين قد توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جولة خيرية شملت فعاليات وزيارات في ولايتي تكساس وفلوريدا، وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب النجمتين ليلى علوي ولبلبة، ضمن فعالية نظمها المستشار أمير رمزي.

غياب إلهام شاهين عن رمضان

يذكر أن إلهام شاهين كشفت عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب وجود تأخير وأعطال في العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك من خلاله.

