روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لفيلم جديد من فكرته يجمع بين النجمين التركيين باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ماذا قال تركي آل الشيخ؟

وكتب تركي آل الشيخ : "الممثلين العزيزين فرح وباريش ضمن الاستعدادات لبداية تصوير فيلمي الأول في تركيا (SOY)، ومفاجآت كبيرة في الطريق مع النجوم الأتراك".

ويأتي العمل في إطار إنتاج مشترك يجمع بين تركيا والعالم العربي، وتتولى تنفيذه شركة 03 Medya بإشراف المنتج سانر آيار، بينما يتولى إخراجه المخرج الإيطالي ماكسيم ألكسندر.

تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير"

وعلى جانب آخر، كان تركي آل الشيخ قد روج مؤخرًا لمسلسل "الأمير"، وهو عمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA).

ومن المقرر عرض مسلسل "الأمير" عبر منصة "شاهد" الرقمية خلال العام المقبل.

