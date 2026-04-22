تركي آل الشيخ يروج لفيلم يجمع باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله

كتب : نوران أسامة

04:52 م 22/04/2026

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لفيلم جديد من فكرته يجمع بين النجمين التركيين باريش أردوتش وفرح زينب عبدالله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ماذا قال تركي آل الشيخ؟

وكتب تركي آل الشيخ : "الممثلين العزيزين فرح وباريش ضمن الاستعدادات لبداية تصوير فيلمي الأول في تركيا (SOY)، ومفاجآت كبيرة في الطريق مع النجوم الأتراك".

ويأتي العمل في إطار إنتاج مشترك يجمع بين تركيا والعالم العربي، وتتولى تنفيذه شركة 03 Medya بإشراف المنتج سانر آيار، بينما يتولى إخراجه المخرج الإيطالي ماكسيم ألكسندر.

تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير"

وعلى جانب آخر، كان تركي آل الشيخ قد روج مؤخرًا لمسلسل "الأمير"، وهو عمل درامي جديد من فكرته، يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA).

ومن المقرر عرض مسلسل "الأمير" عبر منصة "شاهد" الرقمية خلال العام المقبل.

تركي آل الشيخ أعلن بدء تحضيره.. تعرف على تفاصيل مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

إطلالة صيفية مبهجة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان برتقالي وسط الطبيعة

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة

محمد سامي يشارك صورة رومانسية مع مي عمر من النمسا

أحدث الموضوعات

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
حوادث وقضايا

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
أخبار مصر

وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
ترامب: كما يعلم الجميع أنا شخص عبقري للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: كما يعلم الجميع أنا شخص عبقري للغاية
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟