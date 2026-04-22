تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية لافتة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون البرتقالي وسط أجواء طبيعية.

ونشرت حنان الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونسقت إطلالتها جاكيت خفيف بألوان دافئة ونظارة شمسية أنيقة.

تفاعل الجمهور مع إطلالة حنان مطاوع

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات: "اللون يجنن عليكي"، "قمر"، "الكيرلي تحفة عليكي".

آخر مشاركاتها الدرامية

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في مسلسل "الكينج" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته محمد إمام، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، انتصار، أحمد كشك، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وعدد من النجوم.

