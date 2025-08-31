بالصور.. هيفاء وهبي بفستان زفاف في كواليس أغنيتها الجديدة

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة "توأم حياتي"

وعلقت هيفاء على الصور قائلة: "ما في أحلى من صوتك لما بتقولي تعي، توأم حياتي"

الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع عمر صباغ

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أيام، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها