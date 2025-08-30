أمام حمام السباحة.. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت بوسي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة من أمام حمام السباحة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

