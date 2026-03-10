مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 10/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد (6)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وليفانتي (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (2)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي برشلونة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ونجح برشلونة في الصعود إلى دور الـ 16، من مرحلة دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما صعد نيوكاسل يونايتد إلى دور الـ 16 بعد ما نجح في الفوز على كرباج أجدام في ملحق دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة برشلونة دوري أبطال أوروبا مباراة برشلونة ونيوكاسل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
شئون عربية و دولية

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟