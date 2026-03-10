بينها ليفربول ضد جلطة سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يلاقي برشلونة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ونجح برشلونة في الصعود إلى دور الـ 16، من مرحلة دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما صعد نيوكاسل يونايتد إلى دور الـ 16 بعد ما نجح في الفوز على كرباج أجدام في ملحق دوري أبطال أوروبا.