

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف ميدانيًا بعد زيادة أسعار الوقود.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من تشكيل غرفة عمليات هو ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان استقرار منظومة النقل.

وناشد محافظ كفرالشيخ جميع المواطنين بعدم دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297).

وقال المحافظ إن جميع الخطوط تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.