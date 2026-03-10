ترامب: إيران تمتلك صواريخ توماهوك الأمريكية



وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تمتلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" الأمريكية عند سؤاله عن الضربة التي استهدفت مدرسة للبنات، والتي أسفرت عن مقتل 165 شخصا.

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية الضربة، قال ترامب: إن صاروخ كروز، الذي تصنعه شركة الدفاع الأمريكية رايثيون، يباع ويستخدم من قبل دول أخرى وأن إيران "تمتلك أيضا بعض صواريخ توماهوك".

وأضاف: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى صاروخ توماهوك أمر عام جدا".

وبينما تبيع شركة رايثيون الصاروخ إلى دول حليفة مثل اليابان وأستراليا، لا توجد أي دلائل تشير إلى أن إيران حصلت على هذا الصاروخ.

وعند سؤاله عن سبب كونه الشخص الوحيد في إدارته الذي يطلق هذا الادعاء، أجاب ترامب: "لأنني ببساطة لا أعرف ما يكفي عن الأمر"، مضيفا: "مهما أظهر التقرير، فأنا مستعد للتعايش مع ما يخلص إليه"، وفقا لسكاي نيوز.