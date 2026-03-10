سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8515 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7450 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6385 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3550 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 264825 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 59600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.