سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.
يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".
"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 وهي كالآتي:
- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8515 جنيها.
- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7450 جنيها.
- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6385 جنيها.
- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4970 جنيها.
- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3550 جنيها.
- سعر وقية الذهب بلغت 264825 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب 59600 جنيها.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.