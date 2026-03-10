إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:13 ص 10/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8515 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7450 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6385 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3550 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 264825 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 59600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب في مصر اليوم

