الدفاعات الجوية في السعودية والكويت تعلن إسقاط وتدمير عدد من المسيرات

كتب : مصراوي

07:00 ص 10/03/2026

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

وكالات

أعلنت كل من السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية في كلا البلدين أسقطت ودمرت عددا من المسيرات، في إطار الهجمات التي تقول إيران إنها تستهدف المصالح الأمريكية في الخليج.

في هذا الصدد، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت، العميد جدعان فاضل جدعان إسقاط 6 طائرات مسيرة شمال وجنوب البلاد.

وقال جدعان، إن الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عبر الحساب الرسمي للوزارة على تطبيق إكس، إنه تم اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الحادي عشر، إذ تشهد المنطقة تصعيدا كبيرا مع استمرار استهداف واشنطن وتل أبيب لإيران بالغارات الجوية فيما ترد إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل والمصالح الأمريكية في دول الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

إسقاط طائرات مسيرة السعودية الكويت إيران الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل

