

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الأخير، كانت أكثر عددا من تلك التي شنتها إيران مباشرة.

جاءت تصريحات ساعر خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، في تل أبيب، إذ أكد أن حزب الله انضم إلى الحرب تحت ضغط إيراني، كما فعل في 8 أكتوبر 2023، وهذه المرة أيضا ضد مصلحة لبنان، على حد قوله.

وأوضح ساعر، أنه شرح للمسؤولة الأممية قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم إجلاء سكان البلدات الشمالية هذه المرة، مؤكدا "التزام إسرائيل بحمايتهم".

وشدد على أن "إضعاف حزب الله يمثل مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان"، مضيفا أن "حزب الله هو من بدأ الهجوم ضدنا، ولا يوجد أي طرف في المجتمع الدولي يتحرك لوقفه سوانا"، في محاولة للضغط باتجاه دور أكبر للمجتمع الدولي على الجبهة اللبنانية.

يأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها ضد لبنان، وتشن غارات جوية مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تزعم أنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله، وفقا لروسيا اليوم.