متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أتوبيس تابع لمدرسة قايتباي الدولية بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال.

إحالة سائق مدرسة قايتباي للمحاكمة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت سائق الأتوبيس التابع لمدرسة قايتباي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض 3 أطفال داخل الأتوبيس التابع للمدرسة، بعد استدراجهم بإعطائهم حلوى.

وأثبت تقرير الطب الشرعي تطابق العينات المأخوذة من المتهم والمجني عليهم، وحدوث الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات.

