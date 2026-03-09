إعلان

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

كتب : أحمد عادل

09:11 م 09/03/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أتوبيس تابع لمدرسة قايتباي الدولية بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال.

إحالة سائق مدرسة قايتباي للمحاكمة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت سائق الأتوبيس التابع لمدرسة قايتباي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض 3 أطفال داخل الأتوبيس التابع للمدرسة، بعد استدراجهم بإعطائهم حلوى.

وأثبت تقرير الطب الشرعي تطابق العينات المأخوذة من المتهم والمجني عليهم، وحدوث الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سجن مؤبد تك عرض تك عرض أطفال في اتوبيس اقعة أطفال قيتباي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله يستهدف محطّة الاتّصالات الفضائيّة وقاعدة الرملة الإسرائيليتين
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف محطّة الاتّصالات الفضائيّة وقاعدة الرملة الإسرائيليتين

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 طلائع الجيش.. محمد عاطف يفتتح التسجيل للجيش
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 طلائع الجيش.. محمد عاطف يفتتح التسجيل للجيش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟