دينا لـ أنغام: اللي زيك مايغيبش ورجوعك لينا زي العيد

كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة دينا رسالة إلى المطربة الكبيرة أنغام بعد عودتها لاستئناف حياتها بشكل طبيعي، وظهورها في حفل كايروكي الأخير الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، أمس الجمعة 29 أغسطس.

ونشرت دينا صورة لـ أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت "رجعتلنا تاني بصوتك اللي وحشنا، وبابتسامتك اللي بتنور أي مكان، اللي زيك ما يغيبش.. أنغام مش بس فنانة، دي حالة حب! ورجوعك لينا زي العيد، خدتِ وقتك في العلاج واهتميتي بنفسك، وده أهم حاجة، وأهو القلب رجع يدق على أنغامك تاني".

جدير بالذكر أن ظهور أنغام في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، كان بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، إذ يعد الأول بعد عودتها من ألمانيا من رحلة العلاج عقب إجراء تدخل جراحي لإزالة كيس على البنكرياس وجزء صغير منه، ووجه لها المطرب أمير عيد التحية، وكذلك الجمهور وحرصت هي على إرسال قبلاتها لهم تعبيرا عن امتنانها بحفاوة الاستقبال.