20 صورة لنجوم يستمتعون بالكريسماس وسط الثلوج

يحتفل نجوم الفن بأعياد الميلاد وقرب انتهاء عام 2025 وسط أجواء شتوية بين الثلوج، عن طريق نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلاتهم للعديد من الدول الأوروبية والعربية، وتحوز على إعجاب جمهورهم ومتابعيهم.

وظهر هؤلاء النجوم في رحلاتهم سواء رفقة الأصدقاء أو مع الأهل، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية وسط أجواء مرحة وممتعة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم استمتعوا بالكريسماس وسط الثلوج

هاجر السراج

تواصل الفنانة هاجر السراج الاستمتاع برحلتها في دولة جورجيا، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت هاجر السراج وسط الثلوج في أجواء قارصة البرودة ومعها الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، والتقطت هاجر العديد من الصور التذكارية.

ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن استمتاعها بالأجواء الشتوية خلال وجودها في إحدى المدن الأوروبية، ونشرت صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وسط الثلوج مع الأصدقاء.

أسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها في جبال الألب الفرنسية، ونشرتها عبر حسابها على انستجرام وظهرت خلالها وسط الثلوج.

سميرة سعيد

نشرت الديفا سميرة سعيد صور جديدة عبر حسابها على انستحرام، ظهرت خلالها وسط الثلوج مع الأصدقاء.

