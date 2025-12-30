إعلان

"فستان قصير".. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة

كتب : معتز عباس

09:10 م 30/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اطلالة جريئة لايمان العاصي (2)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي بفستان انيق (1)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي بفستان انيق (2)
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي تلتقط صورة مميزة
  • عرض 7 صورة
    ايمان العاصي في احد الشوارع
  • عرض 7 صورة
    صورة مميزة لايمان العاصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جريئة وجديدة خلال تواجدها في إحدى المدن الأوروبية.

ونشرت إيمان العاصي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قمر أوي"، "تحفة الفستان"، "قمر وعسل"، "جميلة أوي يا إيمي"، "تحفة يا إيمي".


وتشارك إيمان العاصي في مسلسل قسمة العدل، إلى جانب خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة ودنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.

مسلسل "قسمة العدل"، يعرض قريبًا، و تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين 3 أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. تتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.

اقرأ أيضًا..
نيكول سابا بفستان جريء و"تاتوهات" في ختام عام 2025

بالصور| رانيا منصور تؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "قمر بالحجاب"

إيمان العاصي انستجرام إطلالة إيمان العاصي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟