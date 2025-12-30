"فستان قصير".. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جريئة وجديدة خلال تواجدها في إحدى المدن الأوروبية.

ونشرت إيمان العاصي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قمر أوي"، "تحفة الفستان"، "قمر وعسل"، "جميلة أوي يا إيمي"، "تحفة يا إيمي".



وتشارك إيمان العاصي في مسلسل قسمة العدل، إلى جانب خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة ودنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.

مسلسل "قسمة العدل"، يعرض قريبًا، و تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين 3 أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. تتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.

