تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاحتفال بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا" الذي تم طرحه أمس الاثنين.

خضعت هيفاء لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة وكتبت: "نسيت إن في ناس بتنكر أصولها مجرد وصولها بطريقتك".

اخر حفلات هيفاء وهبي

أحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان واو في الرياض، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

كما احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

