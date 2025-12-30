إعلان

كنزي عمرو دياب تودع عام 2025 وتستعيد ذكريات رحلاتها مع صديقاتها

كتب : مروان الطيب

09:21 م 30/12/2025
ودعت كنزي ابنة النجم عمرو دياب عام 2025، واستعادت ذكريات رحلاتها التي استمتعت بها مع الأصدقاء طوال العام.

نشرت كنزي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات المختلفة منها حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس مع شقيقتها جنا.

كما ظهرت في الصور رفقة عدد من صديقاتها بعدد من المناسبات المختلفة وكتبت: "2025 كانت ممتعة".

كنزي دياب والصيف

شاركت كنزي دياب متابعيها صور من رحلتها مؤخرا في إسبانيا، خلال استمتاعها بفصل الصيف في جزيرة إبيزا، كما نشرت العديد من الصور التي جمعتها بأشقائها عبدالله وجنا ووالدهم النجم عمرو دياب التي كشفت حضورها إحدى حفلاته وشاركت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت كنزي خلالها بالعديد من الإطلالات الصيفية الجريئة والأنيقة.

حفلات عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا في الكويت وسط حضور جماهيري كبير من جمهوره ومحبيه، وقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في مركز المنارة يوم 16 يناير المقبل.

