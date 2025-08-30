مي عز الدين على البحر ونيكول سابا في الساحل.. لقطات النجوم في 24 ساعة

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة تجمعها بالدكتور مجدي يعقوب، عبر "انستجرام"، وعلقت "وأجمل لقاء في الساحل البروفيسور الملاك مجدي يعقوب، والاستعداد لافتتاح الصرح الثاني في القاهرة الشيخ زايد، والذي يخدم كل أطفال العالم مجانا ويخفف معاناة الأطفال والأهالي للذهاب لمستشفى أسوان".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورًا جريئة عبر "انستجرام" لاقت إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بمجموعة من الأصدقاء، في حفل عشاء على شرف الدكتور مجدي يعقوب، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورتين جديدتين من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع انستجرام.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورًا في مقطع فيديو من أحدث ظهور لها على شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا عبر انستجرام، فيديو لها وهي تستمتع بأجواء الصيف أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، وعلقت "الجو حلو".

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف عبر انستجرام، صورة جديدة لها ممسكة بباقة من الزهور، وعلقت "الكويت الغالية".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، بدون تعليق.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها فيديو جديد من استمتاعها بإجازتها الصيفية، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية (شورت وتوب).

ياسر جلال

نشر النجم ياسر جلال صورًا من أحدث أعماله الفنية، مسلسل للعدالة وجه آخر، تجمعه بالفنانة الشابة نور إيهاب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.