أيمن بهجت قمر مع أحمد السقا في كواليس فيلم "هيروشيما"

كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن صورة من كواليس التحضير لفيلم "هيروشيما" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر أيمن بهجت صور تجمعه بالفنان أحمد السقا بطل الفيلم من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكتب: "هيروشيما".

وإلى جانب فيلم "هيروشيما"، يشرف أيمن بهجت قمر على كتابة سيناريو فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني الذي يعد ثاني تعاون لهم معا بعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد السقا على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

اقرأ أيضا:

سما المصري: "عروض الزواج زادت أوي بعد الحجاب"

صوت هند رجب يهز مهرجان فينسيا الدولي بدعم من براد بيت