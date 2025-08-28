إعلان

أيمن بهجت قمر مع أحمد السقا في كواليس فيلم "هيروشيما"

07:27 م الخميس 28 أغسطس 2025

أيمن بهجت قمر والسقا من كواليس هيروشيما

كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن صورة من كواليس التحضير لفيلم "هيروشيما" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر أيمن بهجت صور تجمعه بالفنان أحمد السقا بطل الفيلم من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكتب: "هيروشيما".

وإلى جانب فيلم "هيروشيما"، يشرف أيمن بهجت قمر على كتابة سيناريو فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني الذي يعد ثاني تعاون لهم معا بعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد السقا على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

