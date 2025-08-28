اليوم.. كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "عُمر تاني"

كتبت- نوران أسامة:

تطرح الفنانة كارمن سليمان اليوم أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عُمر تاني"، من ألبومها الجديد "أصح غلطة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر جميع المنصات الموسيقية.

وشاركت كارمن جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" البوستر الدعائي للأغنية.

ويضم ألبوم "أصح غلطة" 10 أغنيات، من بينها: "فيك حيل تكدب"، "الدنيا رايقة"، "طبطب عليا"، إلى جانب مجموعة من الأعمال الجديدة.

وتعاونت كارمن في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم توما، عزيز الشافعي، وأحمد المالكي، فيما تولى زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد مهمة إنتاج جميع الأغنيات، إلى جانب تلحينه لاثنتين منها.

يذكر أن كارمن سليمان كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها "حب إيه يا حسرة" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

تحت رعاية وزير الثقافة.. قطاع المسرح يطلق أولى حفلات "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت