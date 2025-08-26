إعلان

الصور الأولى من حفل الزفاف.. المخرج عثمان أبو لبن يعلن عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني

08:31 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    المخرج عثمان أبو لبن
    عثمان أبو لبن
كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

نشر عثمان أبو لبن صور من حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري، ظهر خلالها مع زوجته وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية.

وكانت آخر مشاركات عثمان أبو لبن الإخراجية على شاشة السينما بفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، أسماء جلال.

هدية بملايين الجنيهات.. مي عمر تفاجئ محمد سامي في عيد ميلاده بساعة فاخرة

