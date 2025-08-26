كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

نشر عثمان أبو لبن صور من حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري، ظهر خلالها مع زوجته وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية.

وكانت آخر مشاركات عثمان أبو لبن الإخراجية على شاشة السينما بفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، أسماء جلال.

