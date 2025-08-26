بطولة غادة عادل.. الصور الأولى من كواليس "وتر حساس 2" قبل عرضه



كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة "يانغو بلاي"، عن الصور الأولى من الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول.

وضمت الصور أبطال العمل، وبينهم: غادة عادل، إنچي المقدم، محمد محمود عبدالعزيز، هيدي كرم، محمد علاء، كمال أبو رية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إلى جانب الإثارة والجريمة، ويستكمل تناوله لقضايا اجتماعية متنوعة، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة.

وانضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبو رية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

وتدور الأحداث في ٤٥ حلقة، تبدأ بعودة رشيد، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها، فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توترًا مع خروج كاميليا، التي تقدمها إنجي المقدم، من السجن، لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.