ويزو تكشف لأول مرة عن سر تسمية ابنتها"مسك" وعلاقته بـ دينا الشربيني

كشفت الفنانة ويزو عن السر وراء تسمية ابنتها بـ "مسك" وعن علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

حلت ويزو ضيفة على برنامج "صيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش وتحدثت عن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب تسمية ابنتها "مسك" بهذا الاسم.

وقال ويزو: "انا أول ما عرفت إنها بنت قولت لجوزي ايه رأيك نسميها مسك، قالي بقولك ايه تعالي نتفرج على فيلم حامل اللقب، ودينا الشربيني كان اسمها في الفيلم مسك شريف، روحت بصيت له قالي خلاص مسك، وبحب اوجه لدينا الشربيني الشكر".

وكانت آخر مشاركات ويزو في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ويزو تشارك بفيلم "كابتن جاك" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ثروت، سامي مغوري، محمد لطفي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

