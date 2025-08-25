بوسي ترقص مع سعد لمجرد على أغنية "الشقاوة" (فيديو وصور)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي ترقص مع المطرب المغربي سعد لمجرد في أحد المطاعم.

ونشرت بوسي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وظهرت مع سعد لمجرد وهما على طاولة أحد المطاعم، ويرقصان على أغنية "الشقاوة" من فيلم الشاطر.

ووجهت بوسي رسالة لـ سعد لمجرد، وكتبت: "روح قلبي اللي نور الدنيا كلها ونورت بلدك التانية، انبسط جدا جدا اني شوفتك وان شاءالله دايما ناجحين مع بعض، وزعلانه أوي انك سافرت وسبتنا كان نفسي تقعد معانا اكتر منك كده".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.