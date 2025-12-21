خضع عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، لجراحة عاجلة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لحادث سير.

وتحدث مصدر مقرب من هشام عصام، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "هشام مازال في العناية المركزة، بمستشفى الزهيري في المنيل، بسبب الإصابات التي تعرض لها في حادث السير يوم الثلاثاء الماضي".

وتابع: "خضع هشام، لجراحة عاجلة وتم استئصال جزء من الأمعاء والطحال، وينتظر أخرى بسبب الكسر في قدمه، دعواتكم له بالشفاء العاجل".

وقدم المؤلف الموسيقي هشام عصام، الذي يعد أبرز عازفي العود، حفلاته في الأوبرا، وساقية الصاوي، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

ويشارك هشام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وأغاني نخبة من المطربين والمطربات، ومنهم: عمرو دياب، وحمزة نمرة.

