نشر الفنان حسام داغر صورًا من كواليس مسلسل "السوق الحرة" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق داغر قائلاً: "الحمد لله انطلاق تصوير مسلسل "السوق الحرة"، البطولة مع حبايبي محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، والعديد من ضيوف الشرف، إنتاج ستارز ميديا شيرين مجدي، تأليف هشام يحيى، وإخراج المبدع شادي علي".

وأضاف: "نوعدكم بجرعة كبيرة من الكوميديا والضحك الجميل في رمضان القادم، نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، رمضان كريم".

