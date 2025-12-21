إعلان

صور.. مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

كتب : محمد سامي

03:49 م 21/12/2025
نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بالكيان العسكري مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين لهذا العام من الدفعة (122) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، لتعلن انضمام جيل جديد يحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن الوطن.

وتضمنت المراسم استعراض حرس الشرف والموسيقات العسكرية احتفالًا باستقبال الدفعات الجديدة أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور.

وشارك طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بتقديم عروض في الكفاءة البدنية والكاراتيه والفروسية عكست مدى ما يتمتع به الطلبة من مستوى راقٍ، أعقب ذلك تنفيذ العرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذانًا ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للطلبة وأسرهم.

وأكد أن اختيار الطلبة لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج لتفوقهم في اختبارات دقيقة ومدروسة أثبتوا خلالها استحقاقهم لنيل شرف الانضمام إلى القوات المسلحة، كما أشار إلى أن التحاقهم بالأكاديمية العسكرية المصرية ليس مجرد خطوة دراسية بل هو ميثاق بين الطالب ووطنه ليذود عن ترابه ويحمي مقدرات شعبه العظيم.

وشهدت ساحات الأكاديمية امتزاج مشاعر العزة والفخر بين الطلبة وأسرهم في لحظات صادقة تأكيدًا على أن مواصلة مسيرة العطاء في سجلات الدفاع عن الوطن هو الإرث الذي يتناقل بين أبناء المؤسسة العسكرية جيلًا بعد جيل.

