حمزة الصغير يُرزق بمولود جديد ويطلق عليه اسم "آسر"

رُزق المطرب حمزة الصغير بمولود جديد، أطلق عليه اسم "آسر".

ونشر حمزة صورًا تجمعه بالمولود عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿المالُ والبنون زينةُ الحياةِ الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملًا﴾، الحمد لله رزقنا الله بمولود جديد سميناه (آسر حمزة الصغير)".

وأضاف: "الحمد لله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضًا ثانيًا لقلبي، وأكرمني بأجمل العطايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينبته نباتًا حسنًا، وأن يبارك لنا فيه، ويرزقنا برّه، وأن يجعله من الصالحين الحافظين لكتابه الكريم".

آخر أعمال حمزة الصغير

يُذكر أن آخر أعمال حمزة الصغير أغنية «اسمع بقى من عمك» التي قدمها بالتعاون مع حمادة الليثي، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

