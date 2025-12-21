إعلان

بسمة داود تتألق مع زوجها هاني سرحان في حفل إبراهيم معلوف

كتب : نوران أسامة

02:12 م 21/12/2025
    بسمة داوود تخطف الأنظار مع زوجها هاني سرحان (3)
    بسمة داوود تخطف الأنظار مع زوجها هاني سرحان (1)
    بسمة داوود تخطف الأنظار مع زوجها هاني سرحان (2)

خطفت الفنانة بسمة داود الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها السيناريست هاني سرحان، أثناء حضورهما حفل الموسيقار إبراهيم معلوف، مساء السبت 20 ديسمبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت بسمة صورًا من الحفل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "موسيقى من القلب"، ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أدوار بسمة داود كان مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" ضمن حكاية "Just You"، مع الفنانة تارا عماد.

بسمة داود هاني سرحان حفل إبراهيم معلوف

