بسمة داود تتألق مع زوجها هاني سرحان في حفل إبراهيم معلوف

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز "وشوشة".

وظهرت كارولين بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية فستان بني لامع طويل، واعتمدت مكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

آخر أعمال كارولين عزمي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، وميرنا نور الدين، وعرض في رمضان الماضي.

