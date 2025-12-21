إعلان

أنيقة ومحتشمة.. كارولين عزمي تتألق في حفل جوائز وشوشة (صور)

كتب : سهيلة أسامة

03:54 م 21/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (4)
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (5)
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (2)
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز "وشوشة".

وظهرت كارولين بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية فستان بني لامع طويل، واعتمدت مكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

آخر أعمال كارولين عزمي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، وميرنا نور الدين، وعرض في رمضان الماضي.

اقرأ أيضًا:
بعد يوم من عقد قرانه.. الفنان تامر مجدي يتعرض لأزمة صحية

"القصص" يفوز بالتانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

"أفتقدك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من منى زكي لوالدها الراحل

يارا السكري جريئة ونسرين طافش أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كارولين عزمي حفل توزيع جوائز وشوشة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية